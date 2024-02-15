Узнаваемый с первого мазка: в Петербурге готовятся к сенсационной выставке Брюллова

По одному лишь запаху реставраторы определяют нужный состав химического раствора. И словно художники с кистью встают за полотно «Последний день Помпеи». Едва касаясь картины, они вскрывают чужое. Эти откровенные заплатки на своих героях Карл Брюллов, конечно, не задумывал.

«Когда мы удалим, нам откроется авторская живопись. Здесь появятся разделки костяшек, пространство этой руки», - показал заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

Так с XIX века неизвестные художники пытались скрыть мелкие утраты и повреждения картины. А еще Помпеи Брюллова, как вулканическим пеплом Везувия, накрыло слоем пыли и грязи. И вот теперь впервые за почти 200 лет убирают все лишнее.

«Шедевр Карла Брюллова даже на реставрации остается доступным для посетителей Русского музея. Пусть и через защитное стекло, но каждый сможет увидеть, как "Последний день Помпеи" меняется, фактически, на глазах», - рассказал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

И это будет Брюллов, как сейчас бы сказали, без фильтров. Почти вся картина покрыта основательным слоем желтого лака. В некоторых местах он стал рассыпаться, от чего искажаются и даже сливаются цвета. Реставраторы уже расчистили некоторые фрагменты - небольшие светлые пятна. Считай, «первые дни» Помпеи - то есть картина, какой ее видел сам автор.

После реставрации к концу года картину представят на выставке, приуроченной к 225-летию художника. Впервые в России там же покажут еще один шедевр «Великого Карла» - картину «Христос во гробе» в редкой технике «транспарент» - живопись на просвет.

Более подробно узнать о ходе реставрации «Последнего дня Помпеи» о том, как в Россию из Бельгии и Германии прибыла картина «Христос во гробе» - смотрите в репортаже Романа Закурдаева.