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Гладков сообщил о состоянии раненых при атаке ВСУ, которых отправят лечиться в Москву

В столичные клиники решили перевезти двоих детей и двоих взрослых пострадавших при атаке ВСУ по Белгороду.
Ирина Елагина 2024-02-15 22:53:01
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

Двое детей и двое взрослых в Белгороде получили тяжелые ранения, лечением этих пострадавших займутся врачи столичных клиник. Информацией о состоянии пациентов перед отправкой в Москву поделился белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра», - уточнил Гладков.

Двое взрослых жителей Белгорода получили травмы конечностей.

Гладков отметил, что вопрос с возможным лечением пострадавших в Москве решался на уровне министра здравоохранения, и губернатор поблагодарил Михаила Мурашко за поддержку.

«Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками», - добавил Гладков.

Напомним, что сегодня Белгород подвергся массированной ракетной атаке ВСУ. По данным Минздрава, семь человек погибли, 18 ранены, среди жертв обстрела несколько детей.

#Москва #белгород #раненые #погибшие #Вячеслав Гладков #ракетная атака
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