Гладков сообщил о состоянии раненых при атаке ВСУ, которых отправят лечиться в Москву

Двое детей и двое взрослых в Белгороде получили тяжелые ранения, лечением этих пострадавших займутся врачи столичных клиник. Информацией о состоянии пациентов перед отправкой в Москву поделился белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра», - уточнил Гладков.

Двое взрослых жителей Белгорода получили травмы конечностей.

Гладков отметил, что вопрос с возможным лечением пострадавших в Москве решался на уровне министра здравоохранения, и губернатор поблагодарил Михаила Мурашко за поддержку.

«Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками», - добавил Гладков.

Напомним, что сегодня Белгород подвергся массированной ракетной атаке ВСУ. По данным Минздрава, семь человек погибли, 18 ранены, среди жертв обстрела несколько детей.