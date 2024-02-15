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Сошедший рельсов трамвай создал пробку в Москве в районе ВДНХ

Инцидент произошел на пересечении проспекта Мира и улицы Бориса Галушкина.
Ирина Елагина 2024-02-15 22:15:01
© Фото: moscow_news Вконтакте

Дорожное происшествие с участием трамвая парализовало движение транспорта в районе ВДНХ в Москве вечером 15 февраля. Как сообщает «360», причиной затора стал трамвай, сошедший с рельсов.

«Трамвай перекрыл дублер», - уточнил источник ситуацию на дороге.

Очевидцы сообщают, что в пробке встали не только частные машины, но общественный транспорт - автобусы нескольких маршрутов. В настоящее время водители не могут объехать место происшествия, так как трамвай встал на перекрестке, полностью блокировав проезд.  

#Москва #в стране и мире #ДТП #сход с рельсов #травмай
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