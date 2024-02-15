В РДКБ рассказали, как врачам удалось вылечить «двойной рак» у 16-летней девушки

В России ежегодно рак диагностируют четырем тысячам детей. При этом число тех, кому удалось побороть болезнь, постоянно растет. Это стало возможным благодаря ранней диагностике и новейшим отечественным разработкам.

В Российской детской клинической больнице (РДКБ) 16-летняя Жаннет еженедельно сдает кровь для контроля. Там же она получает необходимые лекарства, а потом уезжает домой. Еще пару месяцев назад девушка могла только мечтать покинуть эти стены.

Жаннет победила «двойной рак». Первый диагноз, остеосаркому или рак костей, ей поставили в РДКБ в 2021 году. Там же провели операцию, назначили несколько курсов химиотерапии, реабилитацию и отправили домой. Спустя полгода у молодой девушки обнаружили ухудшения показателей крови и поставили новый диагноз - рак крови. Для ее родителей и нее самой это прозвучало как приговор.

«Две онкологии - это очень редкая ситуация, вообще вторичные лейкозы - это достаточно редкая ситуация, когда после первого заболевания то ли на фоне лечения, то ли на фоне еще каких-то дефицитов иммунитета развивается вторая опухоль <...> в нашей практике - это один - два случая в несколько лет», - рассказал и. о. заведующего отделением гематологии и химиотерапии РДКБ Михаил Антошин.

Более 35 лет в РДКБ оказывается медицинская помощь детям из всех регионов России, применяется индивидуальный подход в подборе тактики лечения каждого больного, с учетом современных протоколов и клинических рекомендаций. И, конечно же, здесь всегда ждут доноров.

Подробнее про историю годовалого Матвея с раком крови смотрите в сюжете Катерины Радомской.