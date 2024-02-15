Украинский политик Олейник объяснил причины падения рейтинга Зеленского

Падение рейтинга Владимира Зеленского связано с неисполненными обещаниями и узурпацией власти на Украине. Об этом украинский политик Владимир Олейник рассказал радио Sputnik, комментируя падение с 77% до 64% за декабрь-январь доверия населения Зеленскому.



Олейник считает, что Зеленский все меньше пользуется авторитетом на Украине, так как его обещаний остались пустым звуком.

«Зеленского, по сути, догоняет бумеранг нереализованных обещаний, потому что его избирали, ожидая, что он принесет мир. Он говорил: "Я все сделаю, чтобы вы не плакали". А люди уже плачут кровавыми слезами», - отметил политик.

Кроме того, по мнению Олейника Зеленскому мешает отсутствие политической конкуренции.

«Все поняли, почему Зеленский снял Залужного - он является ему политическим конкурентом. И сегодня симпатии на стороне Залужного», - пояснил Олейник.

Политик считает, что падение рейтинга Зеленского иллюстрирует в целом кризисную ситуацию на Украине, где «все понимают, что власти-то нет» страной «управляет один человек, диктатор».

«Поэтому, конечно, у всех рейтинг падает - никакого доверия нет вообще ни к кому. И к вооруженным силам тоже, сегодня люди боятся человека в форме. Раньше был самый высокий рейтинг у армии, потом у Зеленского - сегодня все падает», - добавил эксперт.

По данным Киевского международного института социологии, после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного рейтинг Зеленского на Украине упал на 13 пунктов.