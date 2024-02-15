В Уссурийске воспитательница пыталась «заткнуть» ребенка одеялом

Воспитательница частного детского сада в Уссурийске Приморского края швыряла ребенка на кровать и закрывала его лицо одеялом, чтобы мальчик не плакал. Мать ребенка показала кадры издевательств, видео публикует 360.

«Мой сын пытался убрать ее руки, но не мог этого сделать, и воспитатель его не отпускала», - вспомнила женщина.

Все началось с того, что мальчик не хотел возвращаться в детский садик после занятий в кружке по развитию, однако воспитательница затащила его силой. Потом он начал плакать и не мог остановиться около 50 минут. Женщина не попыталась его успокоить, а просто отвела в угол и «что-то с ним сделала».

«Я волновалась за сына, вернувшись домой, стала через онлайн-трансляцию смотреть камеры, которые находились в группе. Около 50 минут мой сын плакал, воспитатель не пыталась его успокоить, а отвела в угол комнаты, где нет обзора камеры, и, закрыв спиной, что-то с ним там делала», - сказала мама мальчика.

На этом издевательства не закончились. Неадекватная воспитательница сняла с ребенка одежду. Ему пришлось ходить голым, пока одна из нянь не помогла мальчику одеться.

Администрация частного сада назвала произошедшее «нормальным». Сама воспитательница спокойно сказала обеспокоенной родительнице, что просто хотела успокоить ребенка и надеется, что тот больше не появится в ее группе.