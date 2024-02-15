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Путин от лица бойцов ВС РФ поблагодарил работников «Уралвагонзавода» за их труд

Работники «Уралвагонзавода» выезжают в зону спецоперации и работают практически на линии боевого соприкосновения.
Елизавета Егорова 2024-02-15 19:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поблагодарил работников «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле от своего лица и от лица военнослужащих, которые используют их технику. По словам российского лидера, труд работников завода достоин самых лучших похвал.

«Хочу вас поблагодарить, как в таких случаях говорится, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Достойно самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированные, и Т-90», - сказал президент.

Путин отметил, что бригады рабочих выезжают в зону специальной военной операции, где работают практически на линии боевого соприкосновения. Качество их работы очень хорошее, добавил президент.

Напомним, что 15 февраля Владимир Путин прибыл в Нижний Тагил, чтобы посмотреть на новый цех «Уралвагонзавода», в котором изготавливают трансмиссии. Рабочие продемонстрировали российскому лидеру современные станки и образцы готовой продукции.

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