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Суд в Москве заочно арестовал Панина* за призывы к терроризму

Суд санкционировал арест актера в случае его появления на территории России.
Ирина Елагина 2024-02-15 18:36:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Известный актер Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом) арестован сегодня заочно решением Гагаринского районного суда Москвы. Суд санкционировал арест актера в случае его появления на территории России или экстрадиции с содержанием под стражей в течение двух месяцев.

В пресс-службе столичных судов пояснили, что арест связан с расследованием уголовного дела о призывах к терроризму.

«Избран заочный арест в отношении Панина* Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», - уточнили в суде.

Ранее СК России сообщал о расследовании уголовного дела в отношении Панина* за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Артист с мая 2023 года находится в розыске. По информации правоохранительных органов, Панин* сейчас проживает за границей, осенью прошлого года его видели в Эстонии.

* Алексей Панин - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#в стране и мире #суд #заочный арест #Алексей Панин #оправдание терроризма
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