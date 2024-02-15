Суд в Москве заочно арестовал Панина* за призывы к терроризму

Известный актер Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом) арестован сегодня заочно решением Гагаринского районного суда Москвы. Суд санкционировал арест актера в случае его появления на территории России или экстрадиции с содержанием под стражей в течение двух месяцев.

В пресс-службе столичных судов пояснили, что арест связан с расследованием уголовного дела о призывах к терроризму.

«Избран заочный арест в отношении Панина* Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», - уточнили в суде.

Ранее СК России сообщал о расследовании уголовного дела в отношении Панина* за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Артист с мая 2023 года находится в розыске. По информации правоохранительных органов, Панин* сейчас проживает за границей, осенью прошлого года его видели в Эстонии.

* Алексей Панин - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.