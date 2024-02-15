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Саперы обезопасили дороги, подорвав взрывоопасные предметы в зоне СВО

Поиск взрывоопасных предметов производится с помощью щупов и миноискателей.
2024-02-15 15:57:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские саперы расчищают дороги, подрывая оставленные противником взрывоопасные предметы. В зоне специальной военной операции побывала корреспондент «Звезды» Алина Пчелинцева и показала работу военнослужащих.

«Для обезвреживания используют тротиловые шашки и зажигательные трубки. На их установку уходит около двух минут, затем бойцы уходят в укрытие», - сказала она.

На плечах саперов - многокилограммовые защитные костюмы, в которых работать приходится непрерывно и зачастую под постоянными обстрелами.

Основная работа инженерных войск проходит на поле боя. Они выдвигаются первыми, чтобы проделать проходы в минных полях противника. Причем выходят за наши передовые позиции, прочищая путь штурмовым отрядам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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