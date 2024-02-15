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Шесть человек стали жертвами ракетной атаки ВСУ по Белгороду

При ударе в домах выбило окна, один из снарядов также попал в торговый центр.
Никита Черненко 2024-02-15 12:45:01
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

По неподтвержденной информации, шесть человек стали жертвами ракетного удара по Белгороду. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» Ксения Глотова.

Ракеты попали в южную часть города. В результате атаки в ряде домов Белгорода выбило стекла, один из обломков ракет упал также рядом с местным торговым центром, два местных жителя скончались на месте. Другие обломки снаряда упали на городском стадионе, там пострадал мужчина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей и гостей города в своем Telegram-канале не подходить к окнам или спуститься в укрытия до отмены сирены ракетной опасности. Сотрудники скорой помощи оказывают медицинскую помощь всем пострадавшим в результате атаки.

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