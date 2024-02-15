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БелТА: в Лельчицком районе Белоруссии на границе с Украиной ввели режим КТО

Местных жителей просят подчиняться требованиям силовых структур.
Никита Черненко 2024-02-15 13:25:01
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Режим контртеррористической операции ввели в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, на границе с Украиной. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области.

Издание отмечает, что спецслужбы просят людей подчиняться требованиям силовых структур. Других подробностей на данный момент не приводится.

Радио Sputnik Беларусь сообщило со ссылкой на Лельчицкий исполком, что режим КТО был связан с проводимыми на территории района учениями.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #Граница #режим КТО #гомельская область
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