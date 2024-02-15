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Военные полицейские показали, как тренируются сбивать коптеры во Владикавказе

На тренировках военнослужащие используют белые шарики, которые практически незаметны на фоне неба, если поднять их на 50-метровую высоту.
2024-02-15 11:41:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Впереди колонны военной полиции идет мобильный патруль на квадроцикле. Разведчики первыми проверяют дорогу и обочины, смотрят, нет ли чего подозрительного. Но перед этим маршрут следования осматривается с дрона. Сейчас это обязательное требование с учетом опыта спецоперации.

На пути обнаружен завал из автопокрышек. Первый признак засады. К тому же там все может быть заминировано. Спецоперация показала, что каждый военный полицейский при охране колонн и грузов должен теперь обладать навыками сапера. Самый надежный способ - сдернуть опасный предмет «кошкой».

Внезапно колонну атакуют условные диверсанты. Начинается отражение атаки и попутно отработка помощи раненым. Роль диверсантов на полигоне играют военные, которые вернулись из зоны СВО и теперь маскируются и действуют так, как это делает реальный враг. Чтобы товарищи учились, как этому противодействовать.

Во время учебного боя противник скидывает с коптера гранату. Звучит хлопок, обозначающий взрыв. Боевые действия в Донбассе показали, что дрон в небе можно сбивать сосредоточенным огнем сразу из нескольких автоматов. Стрелять лучше очередями, а не одиночными выстрелами.

В качестве мишеней здесь выступают шарики, надутые гелием. С помощью лески их поднимают на высоту около 50 метров - это тот уровень, на котором зависает квадрокоптер для сброса гранаты. Как говорят бойцы, очень хорош для тренировки именно белый цвет, потому что его плохо видно на фоне неба - как и квадрокоптер в реальных боевых условиях.

Занятия на полигоне военной полиции ведутся в максимально сложной обстановке. В условиях, имитирующих артобстрел, - все как на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #учения #беспилотники #Военная полиция #владикавказ
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