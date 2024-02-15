МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Суперджет» экстренно сел в Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа двигателя

Датчик отказа двигателя сработал на высоте в 2 000 метров.
Никита Черненко 2024-02-15 11:35:01
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа двигателя. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Борт летел по маршруту из Внуково в петербургское Пулково. К моменту срабатывания датчика самолет успел подняться на высоту до 2 000 метров, после этого Superjet начал кружиться над территорией Истринской области.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что самолет запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа одного из двигателей.

#Москва #Самолет #Sukhoi Superjet 100 #Экстренная посадка #отказ двигателя
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 