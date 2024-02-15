«Суперджет» экстренно сел в Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа двигателя. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Борт летел по маршруту из Внуково в петербургское Пулково. К моменту срабатывания датчика самолет успел подняться на высоту до 2 000 метров, после этого Superjet начал кружиться над территорией Истринской области.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что самолет запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа одного из двигателей.