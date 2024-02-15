Пленный украинец Бидыло рассказал о «поборах» в его подразделении

Взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 5-й бригады Нацгвардии Украины Виктор Бидыло рассказал представителям Минобороны России о «поборах» в его подразделении.

«В подразделении командиры занимались поборами, из зарплаты в 100 тысяч приходило тысяч 30-40. Из 30-40 тысяч командиры забирали примерно половину якобы на покупку дронов и обмундирования, продуктов и ремонт машин. По факту мы не знаем, куда уходили деньги», - заявил он.

Пленный пояснил, что, несмотря на «поборы», военнослужащие сами покупали себе еду и обмундирование, за собственные деньги ремонтировали и заправляли машины. Тех, кто был не согласен с действиями командования, отправляли на две недели на позиции.

Бидыло рассказал, как попал в плен. Во время артиллерийского обстрела позицию разбили. Затем российские штурмовики зашли с тыла и предложили сложить оружие. Украинцы приняли решение сдаться. Мужчина отметил достойное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих и указал на бессмысленность участия в боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.