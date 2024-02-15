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В Курской области ликвидируют пожар после атаки украинского БПЛА по нефтебазе

Губернатор Курской области Старовойт отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Игнат Далакян 2024-02-15 10:23:01
© Фото: gubernator_46, telegram © Видео: gubernator_46, telegram

В Курской области произошел пожар на нефтебазе после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В Курском районе продолжается ликвидация пожара после последствий атаки со стороны ВСУ», - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области.

По словам главы региона, благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Старовойт сообщил, что для ликвидации последствий пожара привлекаются пожарные поезда. На месте происшествия работают 165 человек и 35 единиц техники.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте случившегося работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС РФ по области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности региона.

 

#пожар #бпла #Курская область #ВСУ
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