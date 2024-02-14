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Ушла из жизни писатель и искусствовед Нина Молева

Писательница умерла в возрасте 98 лет.
Игнат Далакян 2024-02-14 08:52:01
© Фото: Газета Центрального административного округа Москвы, caoinform.moscow

Ушла из жизни писательница, искусствовед, историк член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева. Ей было 98 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

«Да, (11 февраля ушла из жизни Нина Михайловна Молева - Прим. ред.)», - подтвердили РИА Новости в ведомстве.

Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны сначала служила санитаркой, затем ее назначили заместителем начальника театрально-зрелищной бригады.

Она является автором более 120 книг по искусству. В том числе на ее счету работы о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Владимире Боровиковском, Дмитрии Левицком, Константине Коровине, Павле Чистякове, а также исследованя по истории русского и зарубежного искусства. 

#в стране и мире #Трагедия #Писатель #Нина Молева
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