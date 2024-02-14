На видео попало уничтожение укреплений и техники ВСУ огнем из РСЗО «Ураган»

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. Работа наших военнослужащих попала на видео.

В этот раз артиллеристы уничтожили укрепления и склад боеприпасов украинских боевиков. Выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузового транспорта. Несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков. Расчеты РСЗО разрушают оборонительные сооружения противника, подавляют опорники и пункты управления, уничтожают вражеские огневые средства, вооружение и военную технику.

Экипажи РСЗО постоянно на боевом дежурстве, невзирая на время суток. Днем и ночью они в полной боевой готовности, ведь задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, бойцы выезжают из укрытия в поле и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня.

«У нас задача - это контрбатарейная борьба. Работаем против артиллеристов, в основном, работаем по тылам нашего противника. Боевые задачи выполняем часто. 90% наших задач происходит ночью, чтобы скрыть передвижения», - рассказал командир реактивной батареи с позывным «Сапфир».

Ранее российские артиллеристы рассказали, как «выжигают» позиции противника в зоне СВО. Несколькими снарядами РСЗО «Град» они поразили расположение боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.