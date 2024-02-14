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Небензя назвал бенефициаров мирового роста цен на продукты питания

Постпред РФ при ООН отреагировал на критику в адрес России в якобы причастности к в глобальному продовольственному кризису.
Марина Крижановская 2024-02-14 03:30:01
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Основными и главными выгодополучателями глобального роста цен на продукты питания являются крупнейшие компании Запада. Но они замалчивают этот факт и обвиняют Россию в продовольственном кризисе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«На этом фоне Запад, огульно и лукаво обвиняя Россию в глобальном продовольственном кризисе, замалчивает тот факт, что крупнейшие западные корпорации являются главными бенефициарами роста цен на продукты питания», - сообщил он во время заседания Совбеза ООН.

Дипломат отметил, что множество запасов продовольствия накоплено на Западе, а крупные агропромышленные компании получают огромную выгоду от поддержания высоких цен на свою продукцию.

Небензя назвал таких бенефициаров - американские корпорации Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus, имеющих от 75% до 90% глобального оборота товаров агропромышленного комплекса.

Российский постпред призвал ответить на вопрос, почему на фоне сверхприбылей западного АПК угроза голода больнее всего бьет по развивающимся государствам с растущим населением. И предложил ответ.

«Да потому что западные колонизаторы в прошлом сознательно "затачивали" их для извлечения максимальной выгоды для метрополии, а не для того, чтобы они были способны прокормить свое население», - пояснил Небензя.

Вместе с этим он обратил внимание на активную скупку пахотных земель на Украине. «Дочки» четырех крупных западных компаний напрямую или через посредников владеют более 17 миллионами гектаров из 32 миллионов гектаров украинских пахотных земель.

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