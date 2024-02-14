На Крымском мосту перекрывали движение автотранспорта

Движение на транспортном переходе через Керченский пролив - Крымском мосту - было временно перекрыто.

Находившихся в зоне досмотра и на мосту просили сохранять спокойствие. Об этом сообщалось в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Не уточняется причина приостановки движения транспорта.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - уточнили сотрудники в 02:12.

Вскоре поступила информация о возобновлении движения на транспортной артерии, соединяющей Керченский и Таманский полуострова. Соответствующее сообщение опубликовано в 02:34.