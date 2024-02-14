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Московских водителей предупредили о сильном снегопаде утром 15 февраля

В течение суток Москве ожидается до 11 см осадков.
Ирина Елагина 2024-02-14 21:59:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Власти Москвы предупредили водителей об опасности на дорогах столицы утром 15 февраля из-за резкого ухудшения погоды. Об этом РИА Новости рассказал вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Просил бы всех автовладельцев быть очень внимательными в это время, с пониманием относиться к тому, что будет работать снегоуборочная техника», - отметил Бирюков.

Он поделился метеопрогнозом на 15 февраля и уточнил, вслед за оттепелью и ледяным дождем в Москве ожидается резкое похолодание и сильная метель. Снегопад начнется примерно в 3 часа утра 15 февраля и зарядит на сутки, к вечеру в городе может выпасть до 11 см снега.

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