Десятки домов ушли под воду в Ростовской области из-за дождей и ранней оттепели

В Ростовской области, которая еще несколько дней назад была скована ледяным дождем, случилось масштабное наводнение. Десятки домов там ушли под воду из-за сильных дождей и ранней оттепели. В регионе выпало много снега, а теперь он растаял и поднял уровень грунтовых вод. Гибнут домашние животные, а людей эвакуируют в пункты временного размещения.

Ситуацию с жителями станицы Грушевской и хутора Веселого можно назвать катастрофой - вода из местной речки Тузловка пребывает каждый день и уже подошла к федеральной трассе М-4 «Дон». В хуторе и станице ввели режим ЧС. Вода в этих местах стоит во дворах жилых домов и переливается от участка к участку, затапливая дороги.

Последний раз эти места сталкивались с половодьем больше 20 лет назад, и тогда его масштаб был не таким серьезным. Местный житель Вардан Акопян переживает за своих собак, которые остаются внутри участка.

«Восемь собак внутри, я их не брошу, а уже вода внутри, почти дома <...> так сильно было 21 год назад. Ну это в феврале! Там в марте было, а это уже февраль только, а в марте что будет? Еще больше она поднимется», - сказал мужчина.

Специалисты уже обследовали русло реки, проложили несколько дренажных каналов в станице, но откачивать воду сейчас, уверяют представители администрации, нет смысла.

Подробнее про то, как власти региона будут компенсировать людям утраченные хозяйства, смотрите в сюжете Юлии Бабаковой.

Ранее в Ростовской области прошли ледяной дождь и мокрый снег. Из-за этого в регионе остались без электричества почти 195 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.