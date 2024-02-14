Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отказался признать, что Берлин и Париж попросили отвести свои войска от Киева в 2022 году. Ранее об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Корректно», - цитирует РИА Новости ответ Хебештрайта на просьбу журналиста подтвердить, что такой ситуации не было.

Напомним, что Путин сказал об уводе российских войск от Киева в вышедшем 9 февраля интервью, которое, по оценкам главного редактора RT Маргариты Симоньян, посмотрели около миллиарда человек.

Российский лидер сообщил, что просьба Германии и Франции была высказана в Стамбуле в ходе переговоров 2022 года. Россия ее выполнила, однако позже договоренности были «выброшены в помойку».