МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии заявили, что не просили Россию уводить войска от Киева

Владимир Путин заявил, что Россия увела свои войска от Киева в 2022 году по просьбе Берлина и Парижа.
Елизавета Егорова 2024-02-14 18:48:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отказался признать, что Берлин и Париж попросили отвести свои войска от Киева в 2022 году. Ранее об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Корректно», - цитирует РИА Новости ответ Хебештрайта на просьбу журналиста подтвердить, что такой ситуации не было.

Напомним, что Путин сказал об уводе российских войск от Киева в вышедшем 9 февраля интервью, которое, по оценкам главного редактора RT Маргариты Симоньян, посмотрели около миллиарда человек.

Российский лидер сообщил, что просьба Германии и Франции была высказана в Стамбуле в ходе переговоров 2022 года. Россия ее выполнила, однако позже договоренности были «выброшены в помойку».

#в стране и мире #ВС РФ #интервью #Киев #Германия #Владимир Путин
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 