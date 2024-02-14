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Эксперт Журавлев заявил, что Арктический совет превратился в «подразделение НАТО»

По мнению научрука ИРП Дмитрия Журавлева, Москва против того, чтобы «за её же деньги другие члены организации поливали ее грязью».
Глеб Владовский 2024-02-14 13:54:01
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Globallookpress

Научный руководитель Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев прокомментировал «Звезде» приостановку выплат взносов в Арктический совет.

По мнению эксперта, Арктический совет после начала процедуры вступления Финляндии и Швеции в НАТО превратился в подразделение этого альянса, члены которого стали «чувствовать себя обделенными» по сравнению с Россией, за которой закреплена большая часть побережья Северного Ледовитого океана.

«Помимо того, что они нас осуждают, еще пытаются основополагающие принципы сотрудничества в Арктике тоже пересмотреть», - подчеркнул Журавлев, добавив, что Москва против того, чтобы ее «поливали грязью».

В среду, 14 февраля, в МИД России сообщили о временной приостановке ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления полноформатной работы.

Арктический совет — международная организация, цель которой состоит в охране окружающей среды и обеспечении устойчивого развития приполярных регионов. Кроме России, в организацию входят США, Канада, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Норвегия.

#Россия #НАТО #мид #Арктический совет #Северный Ледовитый океан #наш эксклюзив
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