МО РФ сообщило об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24

Минобороны России заявило об уничтожении неприятельского ударного вертолета Ми-24.

«В районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится о перехвате семи снарядов, выпущенных противником с помощью американской РСЗО HIMARS и украинской РСЗО «Ольха». Также российские военные сбили за сутки 98 беспилотников ВСУ.

На Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две украинские атаки. Суточные потери противника на данном направлении составили до 320 человек. Кроме того, ВСУ лишились двух танков, пяти БМП, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобилей, ЗРК «Стрела-10», буксируемой гаубицы Д-30.

На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак противника. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 360 человек. Помимо живой силы, противник потерял шесть танков, пять БМП, ЗРК «Стрела-10», три американские буксируемые гаубицы М777, британскую гаубицу FH70, а также две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30, САУ «Гвоздика». Кроме того, уничтожены два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили тактическое положение. ВСУ за сутки потеряли до 160 человек на данном направлении, а также танк, две БМП, два БТР, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70, польскую САУ Krab.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.