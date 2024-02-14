Умерла актриса Виктория Островская, игравшая в «Бриллиантовой руке»

Актриса Виктория Островская, сыгравшая эпизодическую роль в фильме «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Шоумен отметил, что Островская когда-то была в гостях на его программе, и назвал ее яркой артисткой. Он рассказал, что ассистент режиссера Леонида Гайдая заметил Викторию Островскую на улице и взял без проб на эпизодическую роль в фильме.

«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», - написал Малахов.

Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года, она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Актриса стала известна после того, как сыграла небольшую роль путаны, которую встретили главные герои фильма «Бриллиантовая рука» в Стамбуле, ее фраза «Цигель-цигель, ай-лю-лю» впоследствии стала крылатой.