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В Ленобласти открыли памятник двукратному олимпийскому чемпиону Алябьеву

Открытие бюста приурочено к 115-й годовщине со дня основания Военного института физической культуры, который стал родным домом для множества выдающихся спортсменов, в числе которых - Анатолий Алябьев.
2024-02-14 13:20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Токсово Ленинградской области на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института физической культуры установили памятник двукратному олимпийскому чемпиону по биатлону, полковнику запаса Анатолию Алябьеву. Открытие бюста приурочено к 115-й годовщине со дня основания военно-учебного заведения.

На торжественном мероприятии присутствовали родные и близкие легендарного спортсмена, курсанты и офицеры института, спортсмены, олимпийские чемпионы разных лет: Дмитрий Васильев, Владимир Аликин, Владимир Барнашов, Светлана Ишмуратова, Анна Богалий, Любовь Егорова, Юрий Кашкаров, Татьяна Казанкина, Любовь Мухачева.

В церемонии открытия бюста также участвовали представители администраций Санкт-Петербурга и Вологды, биатлонисты и тренеры. Собравшиеся возложили к подножию монумента цветы.

Анатолий Алябьев - заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по биатлону.  Скончался в январе 2022 года и был похоронен на кладбище поселка Токсово Ленинградской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Памятник #Ленобласть #токсово #алябьев
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