«Инженеры будущего» показали двигатели и роботов на турнире в Петербурге

Воспитанники довузовских образовательных учреждений Минобороны приняли участие в турнире «Инженеры будущего» в Санкт-Петербурге. Юные таланты показывают свои способности и соревнуются в таких номинациях, как кибербезопасность и мехатроника.

В одном из бассейнов соревнуются юные инженеры-судомоделисты. Принцип соревнований похож на «Формулу-1» - за определенное время надо намотать как можно больше кругов. Есть еще и технический регламент - размеры, вес лодки и масса аккумулятора.

Каждая лодка до последнего изгиба и винтика - авторский инженерный проект. Карбоновый корпус, двигатель собственной разработки, поворотные механизмы и винт из нержавеющей стали. А ведь этим судомоделистам всего 15-16 лет.

Наземная робототехника - еще одна из номинаций Всероссийского турнира «Инженеры будущего». Тут уже важнее не скорость, а точность. Роботами на колесах полностью отечественного производства управляют учащиеся довузовских образовательных учреждений Министерства обороны: программируют маршрут, рассчитывают траекторию движения. Полина Хрусова и Елизавета Гончарова из Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны в числе фаворитов.

«Это очень перспективное направление, в котором развивается наша страна. За этим будущее - за технологиями», - отметили участницы турнира.

В стенах Военной академии связи собрались суворовцы, кадеты, нахимовцы со всей страны. Главная задача турнира - раскрыть потенциал юных инженеров, программистов и техников. Тот случай, когда взрослые могут брать пример с детей.

«Сейчас на их предложениях уже есть совершенно новые решения технические, которые демонстрируются здесь, на выставках. Это станки с ЧПУ, программы искусственного интеллекта, программы с дополненной реальностью», - рассказал начальник Военной академии связи имени Буденного Геннадий Тучин.

От чертежа до готовой детали несколько часов кропотливой работы. Тут главное - с расчетами не ошибиться. Автоматика токарного или фрезерного станка этого не прощает. Воспитанники Пермского суворовского училища почти без ошибок выточили макет 7,62-миллиметрового патрона к автомату Калашникова.

Независимо от распределения призовых мест всех участников турнира научно-технического творчества ждет еще и обязательная культурная программа - экскурсии в военные музеи города.

Подробнее смотрите в сюжете Романа Закурдаева для телеканала «Звезда».