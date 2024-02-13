В посольстве РФ заявили о попытке США скрыть свои «грязные схемы» в Африке

США пытаются скрыть свою причастность к «грязным схемам» в сфере здравоохранения в Африке.

На этой почве они пытаются обвинить Россию в распространении дезинформации о деятельности Соединенных Штатов и европейских государств в Африке. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне, комментируя публикацию Госдепа.

« Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель - скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света. Соответствующие обличительные факты об американской деятельности официально озвучивались российскими представителями. Как говорится, "на воре и шапка горит"», - опубликовали дипломаты информацию в Telegram-канале.

В диппредставительстве РФ отметили, что Вашингтон обеспокоен укрепляющимся сотрудничеством Москвы со странами Африканского континента, что и стало основной причиной надуманных обвинений и попыток запугать партнеров, добавили в посольстве.