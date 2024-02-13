СК возбудил уголовное дело по факту пожара в многоэтажке в Анапе

Следователи СРК приступили к расследованию обстоятельств пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе, произошедшего 13 февраля. Случившееся расценивают как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ», - проинформировали в пресс-службе краевого СУ СКР.

Речь идет о крупном пожаре в многоэтажном жилом доме, который начался сегодня на мансарде верхнего этажа на Объездной улице. По данным МЧС, огонь уже охватил тысячу «квадратов», перекинувшись на нижний этаж, повреждены 32 квартиры.

Сейчас еще идет эвакуация жителей - для них приготовили номера в двух отелях. Из горящего здания уже вывели 440 человек, в том числе 112 детей. Информация о пострадавших уточняется, по предварительным данным, травмирован один человек.

В процессе предварительного следствия предстоит проверить градостроительную документацию здания. По сведениям краевой прокуратуры, как сообщает РИА Новости, загоревшийся дом построили без проекта и разрешения. Кроме того, у следователей есть вопросы по соблюдение правил пожарной безопасности.