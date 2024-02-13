На Форуме будущих технологий показали искусственное ухо

Угрозы биологического оружия, а также готовность России к их отражению обсудили на Форуме будущих технологий. Американцы ведут эти исследования в лабораториях на территории Украины, заявил президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук. На что способны генетические технологии. Обо всем по порядку Константин Коковешников.

Современные разработки в области робототехники и искусственного интеллекта. Сегодня ученые умеют компенсировать практически любое из человеческих чувств. Писать текст одними глазами или, например, заменить слух - пусть даже по чисто эстетическим соображениям - помогает искусственное ухо. А протез управляется при помощи электрических сигналов мышцами руки. Макс Емец лишился части кисти в результате неосторожного обращения с пиротехникой. А теперь, как шутит сам, учится даже играть на гитаре.

«Нужно время привыкнуть в быту. По привычке тянуть. Прошло две недели, и сейчас готовлю себе ужин», - рассказал Макс Емец.

Эта среда виртуальной реальности - совместная разработка с научным центром неврологии. Очки виртуальной реальности, а вернее специально написанное под них программное обеспечение, позволяет пациентам с перенесенным инсультом проходить реабилитацию. Каждый из джойстиков имитирует движение рук, в одной из которых - ракетка. Такая разработка экономит не только время, но и пространство. Ведь играть в такой виртуальный теннис можно хоть дома, хоть в больнице.

Безграничные возможности для человечества - уверены организаторы Форума будущих технологий - таит в себе и современная генетика. Полная расшифровка генома человека, продолжавшаяся десять лет, лишь поставила еще больше вопросов. До половины случаев хромосомных отклонений не поддаются диагностике. И здесь - для описания того, что происходит в современной медицине - прибегают даже к мифологическим сравнениям.

Мутации на генетическом уровне приводят и к возникновению наследственных раковых заболеваний. По статистике им подвержены два процента всех людей в мире. Известен даже ген Анджелины Джоли, которая первой публично заявила об удалении молочной железы, в связи с предрасположенностью к развитию раковых заболеваний. Хорошая новость, в каждом втором случае рак поддается диагностике на ранней стадии. Плохая - для этого необходимо обследовать всех людей в мире.



Биологическая безопасность - то, без чего невозможно представить обеспечение технологического суверенитета сегодня в мире - пять лет назад положила начало работам по созданию национального каталога патогенных микроорганизмов. К концу этого года по прогнозам в нем будет 40 тысяч уникальных штаммов. Обнаружены геномы 47-ми, до сих пор не изученных нигде в мире вирусов.

Головная организация в рамках использования потенциала генетики уже для развития сельского хозяйства Курчатовский институт занимается выведением новых сортов картофеля и пшеницы и составлением коллекций биологического разнообразия на планете. От этого зависит продовольственная безопасность. Директор Курчатовского института Михаил Ковальчук называет генетику новым атомным проектом и призывает обеспечивать уже и биологическую безопасность.

Четыре года назад понятие биобезопасности, что называется, поставило ребром свалившаяся на человечество пандемия ковида. Сегодня применительно к американским лабораториям на Украине говорят уже о перспективах разработки биологического оружия. Однако Россия даже несмотря на санкции, продолжит рассчитанную до 2030-го программу по развитию генетики. Сегодня в рамках Форума будущих технологий состоялось первое, публичное заседание ее совета.

Подробности в сюжете ТРК «Звезда».