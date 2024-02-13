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В Москве прошел юбилейный концерт силовых структур «К-9» и «Кремль-9»

Торжественное мероприятие в поддержку ветеранов СВО было направлено на поддержание патриотического духа среди современной молодежи.
Елизавета Егорова 2024-02-13 21:30:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В рамках 10-летия Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9» и специалистов органов безопасности «Кремль-9» 13 февраля на базе РГАУ-МСХА имени Тимирязева прошел юбилейный патриотический концерт в поддержку ветеранов специальной военной операции. На торжественное мероприятие пригласили героев России, ветеранов СВО, руководителей различных подразделений силовых структур России, а также представителей СМИ и ВИП-гостей.

Юбилейный концерт был направлен на поддержание патриотического духа среди современной молодежи. Именно молодежная политика и военно-патриотическое воспитание молодых людей являются важными направлениями работы организации, так как это позволяет отбирать кадетов и воспитанников образовательных учреждений в силовые структуры России.

На праздничном мероприятии подвели итоги деятельности организации на протяжении 10 лет службы России, презентовали предстоящие ключевые события 2024 года, а также провели награждение за вклад в развитие служебно-боевой подготовки сил специального назначения Российской Федерации.

Гостями юбилейного концерта стали выступающий под эгидой UFC в тяжелом весе российский боец смешанных боевых искусств Алексей Олейник, российский актер и телеведущий Михаил Пореченков, актер и преподаватель актерского мастерства Александр Носик, народный артист России и актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Дмитрий Харатьян, а также спортсмен и общественный деятель Сергей Бадюк. Одними из выступающих артистов стала кавер-группа International Band.

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