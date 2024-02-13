Пассажиры устроили погром в аэропорту Нигерии из-за отмены рейса

В Нигерийском аэропорту им. Мурталы Мухаммеда недовольные отменой рейса пассажиры устроили погром и избили сотрудников авиакомпании.

Как сообщает «360», инцидент произошел с пассажирами компании Dana Air, которая сначала объявила о переносе рейса на сутки с 11 на 12 февраля, а потом его отменила. Авиаперевозчик пообещал компенсировать причиненные неудобства, но это помогло предотвратить конфликтную ситуацию. Разъяренные пассажиры бросились крушить оборудование в аэропорту и избивать персонал.

В Dana Air объяснили чехарду с переносом и отменой рейса необходимостью обеспечить безопасность пассажиров.