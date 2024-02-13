Эксперт Литовкин заявил, что США не позволят ЕС создать свой оборонный альянс

Призыв председателя Европарламента Роберты Метсолы к стратегической автономии ЕС от НАТО не имеет под собой никаких оснований, так как США никогда не выпустят Европу из-под контроля. Об этом полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал радио Sputnik.

«США не позволят Европе выйти из-под контроля. Не для того создавалось НАТО, чтобы кто-то оставался там вне контроля», - отметил военный аналитик.

Он пояснил, Европарламент, как и Евросоюз, и НАТО - это «одна организация».

«Они просто вассалы Соединенных Штатов и выполняют волю Вашингтона в полной мере, как он того требует», – пояснил эксперт.

Аналитик напомнил, что США «загоняют» в НАТО Албанию, Швецию, а до этого Финляндию, что подтверждает их стремление все держать под контролем и управлять ЕС, так как Североатлантический альянс создавался США «для управления Европой».

Ранее один из лидеров Европарламента Метсола заявила, «Европе необходимо тратить больше средств на оборону, чтобы реализовать нашу стратегическую автономию».

Напомним, что в руководстве ЕС негативно восприняли высказывания кандидата в президента США Дональда Трампа об отказе в помощи странам Европы в случае конфликта с Россией. В ответ глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что «военный альянс не может зависит от настроения президента США».