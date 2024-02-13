Врезавшийся в поезд под Челябинском машинист тепловоза признался, что пил коньяк

Виновный в столкновении тепловоза и поезда под Челябинском машинист признал, что выпил 100 граммов коньяка. Об этом стало известно из опубликованного в соцсетях допроса машиниста тепловоза второго класса Андрея.

«Нарушил полностью должностную инструкцию, доверился помощнику, и при увеличении скорости произошло столкновение с поездом. Полностью моя вина, полностью нарушил должностные инструкции. Признаю. В течение дня употребил 100 граммов коньяка», - сказал машинист.

Напомним, вечером в понедельник в Челябинской области столкнулись поезд и тепловоз. В результате аварии с рельсов сошли 10 вагонов.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что никто не пострадал. Происшествие произошло в 16.48 по московскому времени. На место были направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша.