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В Нью-Йорке из-за первого снега закрыли школы и отменили авиарейсы

Синоптики обещают до 15 см осадков и усиление ветра до 40 миль в час.
Ирина Елагина 2024-02-13 18:23:01
© Фото: Steve Sanchez, Keystone Press Agency, Globallookpress

Зимний буран нористер обрушился первым снегом, метелью и шквалистым ветром на Нью-Йорк утром 13 февраля. Синоптики накануне предупредили о мощном северо-восточном шторме, и власти города приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение. Кроме того, водителей просили воздержаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом.

По данным местных СМИ, из-за непогоды в аэропортах Нью-Йорка отменили сотни рейсов. Как пишет New York Post со ссылкой на департамент уборки, всю ночь в городе работали тысячи дворников, «чтобы посыпать солью «каждую улицу, каждое шоссе, каждую велосипедную дорожку».

Синоптики обещают до 15 см осадков и усиление ветра до 40 миль в час. По данным губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, это самый мощный снегопад за три года.

«Мать-природа посылает свою любовь ко Дню святого Валентина - с самой сильной метелью за последние три года», - прокомментировала губернатор непогоду в эфире 1010 WINS.

Метеорологи Национального центра погоды отмечают, что нористер отличается крутым нравом и особенно суров на границе зимы и весны, наиболее опасные северо-восточные штормы фиксировались в марте 1962 года - «Пепельная среда», метель в Новой Англии в феврале 1978 года и «супербуря» в марте 1993-го.

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