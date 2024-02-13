Российские ученые разработали прототип уникальной вакцины от гриппа

Росссийские ученые разработали прототип вакцины от сезонного гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова заседании совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы в рамках Форума будущих технологий.

«Мы работаем над живой культуральной вакциной против сезонного гриппа "Вектор Вак Квадри", прототип препарата у нас уже готов. Этот подход применен впервые в мире», - рассказала Попова.

Она добавила, что в этом году будут проводиться доклинические исследования вакцины. По словам Поповой, в новой вакцине ученым удалось уйти от куриных эмбрионов, вводить ее будут интраназально. Глава Роспотребнадзора отметила, что, благодаря новому подходу, производство вакцины будет экономически более выгодным.