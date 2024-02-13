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Внучка выпившего уксус вместо минералки рассказала, как ухудшалось его состояние

Врач, проводивший обследование мужчины во Владикавказе, отметил, что никогда не видел столь тотального поражения внутренних органов.
Ирина Елагина 2024-02-13 16:40:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Внучка погибшего в Москве мужчины, выпившего вместо минералки уксус, рассказала «Звезде», что ее дед получил тотальные поражения внутренних органов и не имел шансов выжить.

«Он скончался. Погиб от крайнего, тотального поражения всех внутренних органов. Не было шансов. Сильный яд. Человек, который делал эндоскопию еще во Владикавказе, до отправки в Москву, сказал, что он в шоке, что такое не видел, в таком жутком состоянии все внутри», - сказала внучка погибшего Лера.

Она пояснила, что внутри купленной дедушкой бутылки с минеральной водой находилась уксусная эссенция, которую применяют на производстве. По данным девушки, полиция уже восстановила всю цепочку поставки воды во Владикавказ.

«Нашли женщину на оптовом рынке. Она сказала, что брала у официального дистрибьютора. И его нашли. Вода пришла с завода», - пояснила внучка.

Она добавила, что сейчас по всей России происходит изъятие партии этой минеральной воды, поступившей в продажу 28 декабря.

«Женщина из розницы как свидетель. Постоянно у нее брали. Он был у нее любимый покупатель», - уточнила внучка.

Она рассказала также, что состояние дедушки резко ухудшалось, все родные занимались его здоровьем.

Инцидент с отравлением уксусом, который оказался в запечатанной бутылке с минеральной водой, произошел накануне во Владикавказе. Пострадавшего затем срочно привезли в Москву, он скончался в больнице. По предварительному заключению судмедэкспертов, мужчина получил ожог пищевода.

После ЧП Роспотребнадзор приостановил продажу партий этой воды, бутилированной в стеклянную тару объемом 0,5 л. По данным системы маркировки «Честный знак», в продаже находится 2,5 млн бутылок из этой партии в 84 регионах страны. В Роспотребнадзоре отмечают, что всем поставщикам направлены уведомления о необходимости снять воду с реализации. Изъятые образцы отправлены на лабораторное исследование. 

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