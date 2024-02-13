Политолог и журналист Юрий Светов в беседе со «Звездой» рассказал, что все нынешнее украинское военное руководство состоит из тех людей, которые за свою жизнь успели поменять несколько позиций.

«Новое украинское военное руководство (состоит. - Прим. ред.) из тех людей, которые за свою жизнь успели поменять несколько позиций - и жизненных, и принципов, и идеологий», - рассказал эксперт.

Политолог приводит в пример нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Светова, он был русским офицером и принимал присягу Советскому Союзу, а его родители живут в России. В качестве другого примера специалист приводит еще одного человека из нового украинского военного руководства, который во время событий Майдана командовал силами, выступающими против акции протеста.

«Они все такие. Как было выгодно, так они и сделали. Мы имеем господина Данилова, секретаря их СНБО. Он был кем? Он из Донецка и был там руководителем, а теперь говорит о том, что Донецк с лица земли надо стереть, и делает все, чтобы его стерли», - рассказал политолог.

Юрий Светов не упустил в своем рассказе и самого Владимира Зеленского. Эксперт указал на то, что украинский лидер имеет еврейское происхождение, а его дед является фронтовиком. Тем не менее, как объясняет политолог, он в парламенте Канады стоя аплодирует человеку, у которого главное достоинство было воевать против русских во Вторую мировую войну.

Ранее СМИ обратили внимание на распространяющуюся информацию о том, что Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому заместителем главкома ВСУ стал полковник Вадим Сухаревский, которого называют человеком, сделавшим «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году. Отмечалось, что он нарушил приказ «не открывать огонь» против вооруженного отряда в Донбассе.