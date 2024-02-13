Киевский режим потерял убитыми и ранеными до 325 боевиков на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ заняли на данном направлении более выгодные рубежи и позиции и отразили пять украинских атак.

На Краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки противника. Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 310 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая два танка, восемь боевых бронированных машин, боевую машину РСЗО «Град».

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится об успехах российских сил ПВО. За сутки сбиты 63 украинских беспилотника и три снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.