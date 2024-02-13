Экипаж БМП-3 несколькими выстрелами поразил «врага» на тренировках в зоне СВО

Бойцы разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепления условного противника в ходе тренировок на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения спецоперации. Врага на этот раз застали врасплох. Экипаж БМП-3 приблизился на максимально близкое расстояние к противнику и сделал несколько точных выстрелов - цели поражены.

Боевая машина считается «королевой пехоты». В ее арсенале в том числе управляемые боеприпасы. Имеется 30-миллиметровая автоматическая пушка, три пулемета, а главное - нарезное орудие калибром 100 миллиметров, скорострельностью 10 выстрелов в минуту и боекомплектом из 40 снарядов.

Помимо огневого поражения противника, у БМП-3 есть и другие задачи - например, доставка на передовую штурмовых групп. В десантный отсек помещаются семь человек в полной экипировке. На машине их доставляют к местам выполнения боевых задач, отвозят обратно, а в случае необходимости эвакуируют раненых. Машина уже закреплена за экипажем. В боевом отсеке особое место у тряпичного талисмана. Как говорят бойцы, берут детскую игрушку на удачу.

После короткого перерыва снова тренировка. Как говорят инструкторы, БМП-3 очень подвижна, покидать огневую позицию может быстро. А броня позволяет выдерживать удары 30-миллиметровых снарядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.