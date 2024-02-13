Путин подчеркнул готовность РФ сотрудничать в медицине с другими странами

Российская Федерация готова и открыта к сотрудничеству с иностранными партнерами в целях реализации совместных проектов в медицине и здравоохранении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной речи к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий, посвященного развитию медицины.

Президент подчеркнул, что сегодняшний научный прогресс создает перспективы в области биомедицины, генетических, геномных и нейротехнологиях, а также в технологиях искусственного интеллекта. Глава государства заявил о намерении развивать отечественное здравоохранение на всех уровнях, используя передовую технологическую базу.

«Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами», - сказал Путин.

Второй форум будущих технологий - это площадка для презентации передовых научных решений и технологий, в этом году он посвящен медицине будущего и разработкам в области генетических и нейротехнологий, регенеративной медицине, биотехнологиям и активному долголетию. На форуме, проходящем в Москве 13 и 14 февраля, выступят представители медицинских компаний и ведущие специалисты отрасли, а также будет выставочная экспозиция с инновационными разработками.