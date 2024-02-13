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НАК: с начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений по заказу СБУ

Преступления пытались совершить лица, попавшие под влияние СБУ и антироссийской пропаганды.
Алина Луговая 2024-02-13 11:48:01
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ФСБ России

С начала спецоперации в России предотвратили 419 террористических преступлений, подготовкой которых занимались завербованные СБУ лица. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Глава ФСБ отметил, что после начала спецоперации в Интернете ведется активная вербовка исполнителей терактов, диверсий, нападений на органы власти и образовательные учреждения. Российские спецслужбы вместе с правоохранителями ежедневно раскрывают подобные факты.

«О масштабах террористических угроз свидетельствуют 419 предотвращенных с начала СВО преступлений террористической направленности», - сказал глава ФСБ.

Бортников добавил, что для противодействия СБУ и неонацистским организациям в России сформирована система защиты информационного пространства. Так, внедряются новые программы, которые находят и блокируют материалы, содержащие идеи неонацизма и других форм радикализма.

По данным НАК, с начала спецоперации было заблокировано или удалено более 37 тысяч материалов, которые связаны с деятельностью украинских неонацистских организаций, удалено более 360 тысяч экстремистских записей и заблокирован доступ к 70 тысячам страниц.

#в стране и мире #Александр Бортников #ФСБ РФ #НАК
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