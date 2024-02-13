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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали ротацию противника на Купянском направлении

Артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил.
2024-02-13 12:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» российской группировки «Запад» ударили по живой силе киевских формирований во время ротации на Купянском направлении. Кадры боевой работы наших артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Командир взвода с позывным Джеки рассказал, что расчеты выполняют боевые задачи независимо от погодных условий. Расчеты имеют большой опыт, уточнил он.

«Когда с подразделениями, которых мы поддерживали, пересекаемся, они всегда благодарят за работу», - сказал Джеки.

Главным отличием «Торнадо-Г» от «Града» стала более совершенная система управления огнем. Прицеливание и необходимые для стрельбы расчеты выполняются гораздо быстрее, чем на «Граде». Это позволило сократить экипаж с трех человек до двух.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РСЗО #торнадо-г #МО РФ #СВО
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