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Военнослужащие ЮВО отработали использование современных систем связи на полигоне

Инструкторы продемонстрировали порядок организации взаимодействия штаба подразделения с вышестоящим командованием и полевыми узлами связи, а также обеспечения устойчивой и непрерывной коммуникации.
2024-02-13 11:35:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Связисты Южного военного округа провели тренировку по использованию спутниковых систем, пунктов закрытой видеоконференцсвязи и портативных радиостанций на полигоне. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.

Тренировки проходили под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения специальной военной операции, уточняет российское оборонное ведомство. Военнослужащим показали, как обеспечить обмен информацией, устойчивое управление частями и подразделениями, установив устойчивую защищенную связь.

Личный состав подразделений изучил устройство и работу комплекса штатного контроля безопасности связи, мобильной радиостанции «Азарт», спутниковой системы «Аурига» и другой новейшей техники. Также прошло занятие по обеспечению связи со штабом из блиндажа посредством закрытой видеоконференцсвязи.

В тренировках приняли участие военнослужащие по призыву и по контракту, включая тех, кто выполняет задачи вне пунктов постоянной дислокации соединений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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