ФСБ показала кадры задержания банды экстремистского движения «АУЕ»*

Сотрудники СК и ФСБ России обнаружили и накрыли участников банды экстремистского движения «АУЕ»* в Тыве. Кадры задержания предоставили в ФСБ.

Отмечается, что к ответственности были привлечены 52 человека, 46 из которых уже арестованы. По данным ФСБ, они контролировали незаконный оборот наркотиков, занимались вымогательством у бизнеса и «крышевали» высокорентабельные межрегиональные автоперевозки. Члены банды действовали не только собственными силами, но и привлекали к участию подростков.

По данным СК России, лидером подразделения организации является Артыш Дажываа. В качестве главарей он привлек представителей местного криминала - Чолдугбая Монгуша, Алдынхерела Кыргыса и других. Они распространяли криминальную идеологию и навязывали ненависть к правоохранителям. В отношении тех, кто был не согласен, применяли насилие.

Первые уголовные дела о вымогательстве и организации преступного сообщества были возбуждены осенью 2023 года. Еще девять участников задержали в начале 2024 года, один из них - житель Красноярска. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 163 и 210.

* «АУЕ» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.