Mash: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья

Евгения Петросяна экстренно доставили в московскую больницу, у него диагностирован перелом предплечья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артист получил перелом, когда упал во время дневной прогулки на Лесной улице в столице. После этого юмористу вызвали скорую и доставили в больницу, где он сейчас и находится.

«Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», - передает Mash.

Евгений Петросян - российский юморист, телеведущий и народный артист эстрады. Артист считается вторым среди россиян юмористом по результатам опроса ВЦИОМ.