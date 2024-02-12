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Mash: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья

Артист получил травму в результате падения во время прогулки.
Никита Черненко 2024-02-12 09:46:01
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Евгения Петросяна экстренно доставили в московскую больницу, у него диагностирован перелом предплечья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артист получил перелом, когда упал во время дневной прогулки на Лесной улице в столице. После этого юмористу вызвали скорую и доставили в больницу, где он сейчас и находится.  

«Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», - передает Mash.

Евгений Петросян - российский юморист, телеведущий и народный артист эстрады. Артист считается вторым среди россиян юмористом по результатам опроса ВЦИОМ.

#в стране и мире #госпитализация #перелом #Евгений Петросян
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