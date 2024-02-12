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Бойцы ВС РФ уничтожили два пункта дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Противник потерял три единицы техники и до 150 военнослужащих за сутки.
2024-02-12 07:20:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие пресекли пять попыток ротации боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки в районах Равнополя, Луговского и Черивного. Об успехах бойцов ВС РФ при выполнении боевых задач рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Артиллерия, ТОСы и бомбардировочная авиация ВС РФ нанесли удары по опорникам и местам скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-механизированной бригад, а также 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Равнополя. Всего боевики потеряли на направлении три автомобиля и до 150 единиц живой силы.

«Уничтожены два пункта временной дислокации подразделений ВСУ, склад боеприпасов, а также два пункта управления беспилотной авиации», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России сообщило об улучшении позиций ВС РФ по переднему краю на Южно-Донецком направлении. При этом российские военнослужащие группировки войск «Восток» отбили две атаки украинских боевиков.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #МО РФ #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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