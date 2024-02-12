Женщина с маленьким ребенком устроила стрельбу в церкви Техаса

В городе Лейквуд в Техасе женщина открыла огонь в церкви Джоэла Остина. Находившийся с ней ребенок пострадал. Об этом передает американское издание NBC 5 Dallas-Fort Worth ссылаясь на полицию.

По словам начальника полиции Троя Финнера, примерно в 12:53 по местному времени (21:53 по московскому) женщина в возрасте от 30 до 35 лет зашла в церковь с винтовкой на руках. Отмечается, что рядом шел ребенок четырех-пяти лет. женщина открыла огонь из огнестрельного оружия и ранила двух человек.

Местные правоохранительные органы сообщили, что стрелявшую. женщину застрелили два дежурных офицера полиции. По их данным, ребенок, находившийся с женщиной получил серьезные ранения в ходе стрельбы.

В результате инцидента два человека пострадали и были госпитализированы, раненый мальчик находится в критическом состояние. Начальник полиции Финнер отметил, что мотивов для совершения преступления не было обнаружено.