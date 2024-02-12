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Шойгу направил телеграммы бригаде и полку, отличившимся во время спецоперации

Поздравительные телеграммы от министра обороны получили 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада и работает 80-й гвардейский Краснознаменный танковый полк.
2024-02-12 03:44:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Отличившиеся в специальной военной операции воинские части и соединения поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Поздравительную телеграмму получила 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада, которая выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях с первых дней СВО, участвуя в боях за Лисичанск и освобождая населенные пункты Донбасса.

В настоящее время военнослужащие ведут боевые действия на Авдеевском направлении. Свыше восьми тысяч бойцов удостоились государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Также на самых сложных участках в зоне спецоперации работает 80-й гвардейский Краснознаменный танковый полк, удостоенный почетного звания «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость его бойцов. Благодаря им украинские националисты не смогли достичь своих целей и понесли существенные потери во время боев за Клещеевку.

Сейчас военнослужащие отодвигают противника на Авдеевском направлении. Более полутора тысяч бойцов получили ордена и медали, ведомственные знаки отличия.

Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за достигнутый ими успех на поле боя. Министр обороны уверен, что бойцы продолжат с честью служить России и обеспечивать ее безопасность, ежедневно приближая победу.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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