Шойгу направил телеграммы бригаде и полку, отличившимся во время спецоперации

Отличившиеся в специальной военной операции воинские части и соединения поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Поздравительную телеграмму получила 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада, которая выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях с первых дней СВО, участвуя в боях за Лисичанск и освобождая населенные пункты Донбасса.

В настоящее время военнослужащие ведут боевые действия на Авдеевском направлении. Свыше восьми тысяч бойцов удостоились государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Также на самых сложных участках в зоне спецоперации работает 80-й гвардейский Краснознаменный танковый полк, удостоенный почетного звания «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость его бойцов. Благодаря им украинские националисты не смогли достичь своих целей и понесли существенные потери во время боев за Клещеевку.

Сейчас военнослужащие отодвигают противника на Авдеевском направлении. Более полутора тысяч бойцов получили ордена и медали, ведомственные знаки отличия.

Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за достигнутый ими успех на поле боя. Министр обороны уверен, что бойцы продолжат с честью служить России и обеспечивать ее безопасность, ежедневно приближая победу.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.