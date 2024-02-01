Семикратный победитель «Формулы-1» Хэмилтон переходит из «Мерседеса» в «Феррари»

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон после завершения сезона-2024 перейдет из «Мерседеса» в «Феррари». Об этом сообщили в пресс-службе нынешней команды.

Хэмилтон назвал «потрясающими» 11 лет, которые провел с командой «Мерседеса». Он отметил, что гордится совместными результатами, которых удалось достичь.

«Решение уйти было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов», - приводит слова чемпиона пресс-служба «Мерседеса».

Он добавил, что будет вечно благодарен «Мерседесу» за невероятную поддержку, поэтому хочет финишировать в 2024 году на высоком уровне.

«Я на 100% полон решимости показать наилучшие результаты в этом сезоне и сделать свой последний год в составе команды незабываемым», - резюмировал Хэмилтон.

Из «Феррари» после завершения сезона 2024 уйдет испанский пилот Карлос Сайнс-младший.

Свой первый титул чемпиона британский пилот получил в 2008 году. Тогда он выступал за «Макларен». В составе «Мерседеса» Хэмилтон находился с 2013 года. В составе команды он выиграл чемпионат мира в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По итогам прошлого сезона он оказался на третьей строчке в общем зачете.